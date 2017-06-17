Müftülüğün organize ettiği iftar programına Kavaklı Kız Kur’an Kursu, Fevziye Hanım Kız Kur’an Kursu, Merkez Erkek Kur’an Kursu, Sultan Selim Erkek Kur’an Kursu, Kükürtlü Erkek Kur’an Kursu öğrencileri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Levent Düğün Salonunda gerçekleştirilen iftar programında Kaymakam Yüksel Kara, “Ramazan ayının bir çok kazanımı var. Tabi en büyük kazanımı sabrı ve şükrü öğreniyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin” diyerek Ramazan ayının önemine değindi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy ise, "İlçemizde Kavaklı erkek ve kız Kur’an Kurslarımız, Fevziye Hanım Kız Kur’an Kursumuz, Sultan Selim Erkek Kur’an Kursu, Kükürtlü Erkek Kur’an Kurslarımızda yatılı olarak öğrencilerimiz hizmet görmekte ve burada Kur’an eğitimini almaktadırlar. Rabbimin izni ve Devlet büyüklerimizin de kanunen müsaadesi ile bundan sonraki süreç içerisinde de ilkokul 4. Sınıfı tamamlayıp 5. Sınıfa geçen öğrencilerimiz velilerimizin de istediği takdirde hafızlık projesi kapsamına alınmakta ve şu anda bu saydığımız yatılı Kur’an Kurslarımızda öğrencilerimiz eğitimlerini daha yoğun olarak almaktalar” dedi.

İftar programına Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, ilçe Emniyet Müdürü Turgay Temel, Kur’an Kursları yöneticileri ve Kur’an eğitimi gören öğrenciler katıldı. (Tİ - EFE)