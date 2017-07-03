Tavşanlı OSB Müteşebbis heyeti belirlendi

Tavşanlı’da istihdamın lokomotifi haline gelen OSB için yapılan yatırımlar ile ön görülen çalışmalar dönem dönem bir araya gelen Müteşebbis Heyeti Toplantılarında masaya yatırılıyor. Bu ayki toplantıya başkanlık yapan Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır’a Ocak-Nisan dönemine ilişkin ayrıntılı rapor sunuldu.

Faaliyet ve denetleme raporlarının okunmasının ardından Müteşebbis Heyeti Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı. İki yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliklerine Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler, İlçe Özel İdare Müdürü Necati Derin, TTSO Başkanı Davut Efe ile Belediye Meclis Üyesi Fehmi Koç seçildi

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile beraberindeki heyet OSB’de fabrikaları gezdikten sonra Tavşanlı’dan ayrıldı. (Tİ - EFE)