Tavşanlı OSB’ye yeni bir yatırımcı daha

Firma yetkilisi Süleyman Karabekir, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ve Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Davut Efe ile görüşerek, Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi’nden 100 ile 130 bin metrekare yer talebinde bulundu.

Tavşanlı Kaymakamlığında gerçekleşen toplantıda firma yetkilileri 3 bin 500 çalışanları bulunduğunu ve Tavşanlı’da da yatırım yaparak faaliyetlerini burada da sürdüreceklerini ifade ettiler.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, yapılacak olan yatırımın ilçeye ’hayırlı olması’ temennisinde bulundu. Kara, "Ön tahsis yapmak üzere yatırımcı firmaya yer verilecek. İlk etapta kurulacak fabrikada iplik alanında 700-800 kişi arası, daha sonra konfeksiyon bölümünün açılması ile de yaklaşık toplamda bin 500 kişi istihdam edilecek. İplik üzerine Dünya’daki 5 büyük fabrikadan biri olduğunu öğrendiğimiz firma birçok insanımıza iş imkanı sağlamış olacak. Bizler yatırımcılarımıza her türlü kolaylığı sağlamaya çalışacağız. İlçemize hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Toplantıya Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, OSB yönetim kurulu olarak Davut Efe, Fehmi Koç ve firma yetkilileri katıldı. (Tİ - EFE)