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24 Temmuz 2018 11:55

Tavşanlı protokolü, şehidin kardeşinin düğününe katıldı

Küthya’nın Tavşanlı ilçesinde şehit kardeşinin düğününe protokolün yoğun ilgisi oldu.

Tavşanlı protokolü, şehidin kardeşinin düğününe katıldı

24 Temmuz 2018 11:55


1 Ekim 2015 tarihinde Şırnak’ın Beytüşşebap bölgesinde teröristlerce düzenlenen mayın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Büber’in kardeşi Burak Büber’in düğün merasimi kalabalık davetli eşliğinde gerçekleşti.


Burak Büber ile Sena Gökçen ömür boyu hayat arkadaşlığı için düzenlenen törenle mutluluğa adım attılar.


Şehrar Düğün Salonunda düzenlenen düğün merasimine Tavşanlı AK Parti ilçe Başkanı Nejat Tülek, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın, Jandarma Komutanı Binbaşı Tuğrul Demiryürek, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Temel, Cevizdere Şehitler Derneği Başkanı Adem Öztürk, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.


Düğün konvoyu ilk olarak Beyköy’den jandarma korteji eşliğinde çıktı, daha sonra Şehrar Düğün Salonunda Belediye Başkanı Mustafa Güler’in, Ak Parti ilçe başkanı Nejat Tülek, Jandarma Komutanı Tuğrul Demiryürek ve Emniyet Müdürü Turgay Temel şahitliğinde kıydığı nikah ile muhteşem bir düğün gerçekleşti. (Tİ - EFE )




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