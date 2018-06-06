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06 Haziran 2018 14:17

Tavşanlı Terziler Odası’ndan iftar

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Terziler, Tuhafiyeciler, Konfeksiyoncular ve Ayakkabıcılar Esnaf Odası, üyelerine iftar yemeği verdi.

Tavşanlı Terziler Odası’ndan iftar

06 Haziran 2018 14:17


İftara Belediye Başkanı Mustafa Güler, Türkiye Terziler Federasyonu Başkanı Sinan Turhan, Kütahya Esnaf Odaları Birlik Başkanı İbrahim Yiğit, Tavşanlı Terziler, Tuhafiyeciler, Konfeksiyoncular ve Ayakkabıcılar Esnaf Odası Başkanı Halil Sezer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve oda üyesi esnaflar katıldı.


Programa katılan protokol üyelerine oda başkanı Hail Sezer tarafından hediye takdimi sonrası Türkiye Terziler Federasyonu Başkanı Sinan Turhan ikinci kez katıldığı Tavşanlı’daki programa ikinci kez katıldığını belirterek oda başkanı Halil Sezere başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.


Tavşanlı Terziler, Tuhafiyeciler, Konfeksiyoncular ve Ayakkabıcılar Esnaf Odası Başkanı Halil Sezer; Belediye Başkanı Mustafa Güler, Türkiye Terziler Federasyonu Başkanı Sinan Turhan ve Kütahya Esnaf Odaları Birlik Başkanı İbrahim Yiğit’e günün anısına hediye takdim etti. (Tİ - EFE)




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