Tavşanlı’da 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Etkinliklerde 15 Temmuz gazileri, o gece yaşadıklarını anlatılar.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Emniyet Müdürü Turgay Temel, Jandarma Komutanı Binbaşı Tuğrul Demiryürek, Askerlik Şubesi Başkan Vekili İlyas Öner, AK Parti İlçe Başkanı Nejat Tülek, Tavşanlı Müftüsü Hüseyin Aksoy ve Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Havva Ceylan Asri Mezarlıktaki Şehitliğe giderek dua etti.

Tavşanlı İlçe Müftülüğünün gerçekleştirdiği ’Yaz Kur’an Kursu öğrencileri’ tarafından hazırlanmış olan program ise Cuma namazı öncesi Arifağa Camii bahçesinde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Müftü Hüseyin Aksoy’un yaptığı programda Kaymakam Yüksel Kara da 15 Temmuz hain kalkışma hakkında duygularını dile getirdi.

Programa protokolün yanı sıra 15 Temmuz gazilerinden Orçun Şekercioğlu ve İlçe Müftlüğü personellerinden gazi Ali Karayiğit de katılarak o günü anlattılar.

15 Temmuz Gazisi Orçun Şekercioğlu, "Kimimiz şehit, kimimiz gazi, kimimiz belki gazi olmasak da orada bulunarak darbecileri geri püskürterek bulunduk. Ben 15 Temmuz köprüsünde G3 tipi silahla ilk dakikalarda vurulan bir kardeşinizim. Aslında 15 Temmuz’u, o gece ölüme bir gül bahçesine yürür gibi yürüyenlerin zafer gecesidir cümlesiyle özetleyebiliriz" diyerek gece hakkındaki duygularını dile getirdi.

O gece 15 Temmuz Köprüsü’nde olan Ali Karayiğit ise, "O gece gazi olma şerefine nail oldum. Şarapnel parçasını hala yüzümde taşıyorum. Rabbime şükrediyorum. Çünkü o gece kahraman ve büyük bir milletin parçası olduğumu bir kez daha gördüm ve bundan dolayı gurur duyuyorum" diyerek duygularını aktardı.

Öğrencilerin şiirleri ve mehter gösterileri sonrası program öğrencilerin hatim duası, Gazilere plaket ve hediye takdimi ile sona erdi. (Tİ - EFE)