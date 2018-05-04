Tavşanlı’da 17 hafize taç giydi

Bu yıl 17 öğrenci için 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene genç hafizelerin aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Program Tavşanlı Müftüsü Hüseyin Aksoy, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Din İşleri Yüksek Kurul uzmanı Davut Kaya’nın konuşmalarıyla başladı. Kur’an tilaveti ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ilahi dinletisiyle süren programda sahneye çağrılan hafizeler alkışlar eşliğinde onur belgelerini alarak ödüllendirildi.

Bu arada, Kavaklı Kuran Kursu yönetimi Kur’an bülbüllerinin ailelerini de unutmadı. Babalar sahneye çağırıldı ve kendilerine diploma ve teşekkür plaketi verildi.

Tören açılış konuşmasını yapan Tavşanlı İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy, "1940 yılından bu yana kesintisiz Kur’an hizmeti veren Kavaklı Kur’an Kursumuzda hafızlıklarını tamamlayan öğrencililerimiz için tertip etmiş olduğumuz hafızlık taç giyme merasimine teşriflerinizden dolayı teşekkür eder hoşgeldiniz diyorum. Hafız olmak Kur’an aşığı olmaktır, gönülleri Kur’an-ı Kerim ile cilalamaktır. Zihinleri İlayı Kelametullah ile süslemektir. Kur’an lafzı ile manasını aynı gönülde birleştirmek ve mayalamaktır. İşte bu arzu ve niyetle Kavaklı Kur’an kursumuzun 17 hafızımızın taç giyme merasimindeyiz" diye konuştu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, "Bugün yavrularımız kadar her birimiz ayrı ayrı heyecan yaşıyoruz. Kendim de hafızım aynı zamanda hafız babasıyım. Burada anne babalarımızın ve yavrularımızın yaşadığı sevinci bir nebze olsun anlayabiliyorum. Bugün Tavşanlı için ayrı bir gündür. Tavşanlı için bugün Kur’an ziyafeti diyebileceğimiz bir atmosferi yaşadığımız gündür. Bugün yavrularımız ne kadar sevinse azdır. Bugün bu yavrularımızı yetiştiren hocalarımız ne kadar iftihar etse azdır. Bugün bu yavrularımızı yönlendiren onları birer Kur’an hafızı yetiştiren anne ve babalara ne kadar iftihar etse azdır" dedi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Güler, sıcak havaya rağmen salonu dolduran vatandaşlara teşekkür ederek, dini konularda ilçe müftülüğü tarafından gerçekleştirilen her türlü projeye destek olduklarını, bundan sonrada desteklerinin süreceğini kaydetti.

Din İşleri Başkanlığı Yüksek Kurul uzmanı Davut Kaya, "Kavaklı Kız Kur’an Kursu binasının temelinin atıldığında bizzat ben de bulundum. Nasip oldu açılışına da iştirak ettik. Daha sonraları hem öğrencilerimizle hem de hocalarımızla farklı seminerlerde buluşma imkanımız oldu. Defalarca ulusal yarışmalarda burada yapılması ile komisyonlarda yer aldık. Tavşanlı birçok başarılara imza atmış ilçedir" ifadelerini kullandı.(Tİ - EFE)