Tavşanlı’da 2 katlı evde yangın

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Akçaköy muhtarı Ali Dirgin’e ait 2 katlı evde saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

Ev sahibinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çevre evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangını, ilk olarak köy halkı kendi imkanları ile daha sonra da Tavşanlı Belediyesi itfaiye araçları ile müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışması sonrası alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. (Tİ - EFE)