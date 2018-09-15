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Tavşanlı'da 2 katlı evde yangın

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bir evin ikinci katı yanarak kül oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bir evin ikinci katı yanarak kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Şehit Alparslan Caddesi'nde, 2 katlı evin ikinci katında kiracı Hasan Akkaya'ya ait evde yangın çıktı. Komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çevre evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına Tavşanlı Belediyesi İtfaiye araçları ile müdahale edildi.


Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışması sonrası alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

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