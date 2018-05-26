Tavşanlı’da 30 kaz yıldırım düşmesi sonucu telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Ayvalı köyünde Hasan Salkımcı’ya ait evin bahçesindeki samanlıkta yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı. Yıldırım’ın düştüğü sırada samanlıkta bulunan büyükbaş hayvanlar kurtarılırken yan tarafta bulunan 30 kaz telef oldu.

Ayvalı köyü camii hoparlöründen anons ile yangın duyurularak yardım çağrısında bulunuldu ve itfaiyeye haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, samanlıktaki yangına dört bir yandan müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sonrasında, samanlığın yanında bulunan 30 adet kazın telef olduğu belirlendi.

Alevlere teslim olan samanlıktaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. (Tİ - EFE)