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27 Şubat 2018 11:40

Tavşanlı’da Aile Sağlığı Merkezi hizmete sunuldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Özcan Başar Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi.

Tavşanlı’da Aile Sağlığı Merkezi hizmete sunuldu

27 Şubat 2018 11:40


Tavşanlılı hayırsever işadamı Bahadır Başar tarafından İstanbul’da bir banka güvenlik görevlisiyken silahlı çatışmada şehit olan kardeşi Özcan Başar adına yaptırılarak Sağlık Bakanlığı’na bağışlanan aile sağlığı merkezi düzenlenen törenle açıldı.


Tavşanlı Özcan Başar Aile Sağlığı Merkezi gerçekleştirilen açılış töreni ile hizmete girdi.


Şehidin ağabeyi Bahadır Başar tarafından Aile Sağlığı Merkezi için bağışlanan yeni binada gerçekleştirilen törene Vali Ahmet Hamdi Nayir, Milletvekili Vural Kavuncu, Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş ve İlçe Başkanı Nejat Tülek ile daire ve kurumların il müdürleri ve ilçe daire amirleri katıldı.


Yeni Mahalle’de bulunan Özcan Başar Aile Sağlığı Merkezi; 220 metrekare oturma alanında 3 katlı binada hizmet veriyor. Merkezin, doktor muayene odalarının yanında röntgen hizmetleri, laboratuvar ve eğitim alanları oluşturulabilecek sayıda odası bulunuyor.


6 aile hekiminin görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezi’nde günlük ortalama aşı ve izlemler dahil olmak üzere 350 kişiye hizmet veriliyor. (Tİ -EFE)




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