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11 Eylül 2017 15:02

Tavşanlı’da balık pazarında satışlar başladı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki balık pazarında balık sezonu mangal keyfi ile başladı.

Tavşanlı’da balık pazarında satışlar başladı

11 Eylül 2017 15:02


Tavşanlı balık pazarına birçok çeşit balık günlük olarak getirilerek satışa sunuluyor.


Balık Pazarı satıcıları, sezonu açtıklarını ve günlük olarak bol çeşit ile hizmet verdiklerini belirttiler.


Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi’nden gelen balık çeşitlerinin uskumru, levrek, çupra, somon, çinakop, hamsi ve sardalye olduğunu belirten pazardaki balık satıcıları hamsi ve istavritin az olduğunu bu nedenle fiyatların bunlarda az yüksek olduğunu belirttiler.


Hamsinin az olması nedeniyle kilosu 20 TL olurken, Sardalye 10 TL, Uskumrunun ise 25 TL olduğunu söylediler. (Tİ - EFE)




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