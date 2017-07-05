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05 Temmuz 2017 13:05

Tavşanlı’da bilardo turnuvası

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen Karambol Bilardo Turnuvası oynanan final müsabakası ile sona erdi.

Tavşanlı’da bilardo turnuvası

05 Temmuz 2017 13:05

Turnuvada birinciliği Bilal Gönültaş, ikinciliği Adnan Uygun ve üçüncülüğü de Hakan Eröz elde etti.


Final maçından sonra düzenlenen kupa töreninde Bilal Gönültaş’a kupa ve plaketini takdim eden Mehmet Demir yaptığı konuşmada, “Düzenlenen turnuvanın çok ilgiyle ve geniş katılımla izlenmesi bizleri gelecek adına umutlandırmış olup, gençlerimize bu sporu sevdirdiğimiz takdirde onları hem kötü alışkanlıklardan koruma adına hem de sanal ortamdan uzaklaştırılarak daha sosyal ve insan ilişkileri gelişmiş bireyler olarak yetiştirmemiz adına umut vermiştir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. (Tİ - EFE)




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