Tavşanlı’da çıkan yangında traktör ve balyalar yandı

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Uslu’ya ait biçilmiş tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler yangını söndürmeye çalışırken diğer taraftan da Tavşanlı Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.

Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme arozözleri yangına müdahale ettikten sonra yangın, başka tarlalara sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkan yangında 2 dönümlük biçilmiş tarla, saman balyaları ve traktör yandı.

Konuyla ilgili jandarma soruşturma sürdürüyor.