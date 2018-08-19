Diğer
Kategoriler
19 Ağustos 2018 16:26

Tavşanlı’da çıkan yangında traktör ve balyalar yandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Karcık köyünde Mehmet Ali Uslu’ya ait biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangında 2 dönüm alan, yaklaşık 7-8 çam ağacı ile birlikte 100 kadar balya, traktör ve römorku yandı.

Tavşanlı’da çıkan yangında traktör ve balyalar yandı

19 Ağustos 2018 16:26


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Uslu’ya ait biçilmiş tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler yangını söndürmeye çalışırken diğer taraftan da Tavşanlı Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.


Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme arozözleri yangına müdahale ettikten sonra yangın, başka tarlalara sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkan yangında 2 dönümlük biçilmiş tarla, saman balyaları ve traktör yandı.


Konuyla ilgili jandarma soruşturma sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç