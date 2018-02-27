Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 11:36

Tavşanlı’da Elmas Göktaş yeniden seçildi

AK Parti Tavşanlı İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’nın 5.

Tavşanlı’da Elmas Göktaş yeniden seçildi

27 Şubat 2018 11:36

Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.


Tek listeyle yeniden göreve getirilen Elmas Göktaş’a başarılar dileyen AK Parti İlçe Başkanı Nejat Tülek, kadın kollarının birlik ve beraberlik içerisinde uyum içerisinde çalıştıklarını vurguladı.


Tülek, "Kongrelerimiz yenilenmedir, kongrelerimiz yeni bir heyecandır. Dolayısıyla bu yenilenmenin ve yeni heyecanın bizleri tekrar sarması, bizleri tekrar şarz ederek önümüzdeki seçim sürecinde güçlü bir şekilde çıkmak için bize verilen bir fırsat. Bizler kendisi ile yolculuk etmekten onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz değerli liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olmak sadece lafla değil, işte böyle salonları doldurarak, işte böyle fedakarlıklar yaparak teşkilatımızın tüm birimleriyle birlikte uyum içinde, birlik ve beraberlikle çalışarak olur" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    2°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç