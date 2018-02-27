Tavşanlı’da Elmas Göktaş yeniden seçildi

Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Tek listeyle yeniden göreve getirilen Elmas Göktaş’a başarılar dileyen AK Parti İlçe Başkanı Nejat Tülek, kadın kollarının birlik ve beraberlik içerisinde uyum içerisinde çalıştıklarını vurguladı.

Tülek, "Kongrelerimiz yenilenmedir, kongrelerimiz yeni bir heyecandır. Dolayısıyla bu yenilenmenin ve yeni heyecanın bizleri tekrar sarması, bizleri tekrar şarz ederek önümüzdeki seçim sürecinde güçlü bir şekilde çıkmak için bize verilen bir fırsat. Bizler kendisi ile yolculuk etmekten onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz değerli liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olmak sadece lafla değil, işte böyle salonları doldurarak, işte böyle fedakarlıklar yaparak teşkilatımızın tüm birimleriyle birlikte uyum içinde, birlik ve beraberlikle çalışarak olur" dedi.