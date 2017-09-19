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19 Eylül 2017 10:53

Tavşanlı’da Gaziler Günü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü, büyük katılım ile kutlandı.

Tavşanlı’da Gaziler Günü

19 Eylül 2017 10:53


Gaziler günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Kaymakam Yüksel Kara, Tavşanlı Garnizon Komutanı Askerlik Şube Başkanı Teğmen Muhammed Kocabaş, Belediye Başkan Vekili Ali Özden ve Gazi Derneklerinin başkanları Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutanı Askerlik Şube Başkanı Teğmen Muhammed Kocabaş gerçekleştirdi. Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencisi Nihan Kocagöz’ün okuduğu şiir sonrası mülki erkan ve gaziler Tavşanlı Şehitliği’ni ziyaret ederek vatan toprağı için canını veren aziz şehitlerimize dua etti. (Tİ - EFE)




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