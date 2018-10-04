Tavşanlı'da 'Göç Şenliği' gibi sünnet töreni

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Beyköy Mahallesi'nde oturan İdris Hakarayan'ın oğlunun sünnet düıünü töreni, 'Göç Şenlikleri' havasında gerçekleşti. Törende düğün sahibinin törende silah yerine gül atması takdirle karşılandı.

Tavşanlı ilçesi Beyköy Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda, Tavşanlı rahvan atlılarının da katıldığı törende ayrıca meydana "Hamza Alp" adlı Yörük Obası kuruldu. Törende ata da binen İdris Hakarayan ve oğlu Hamza, atlılarla birlikte köy meydanını dolaştı. Halk oyunları ekibinin gösterileri sonrası, törende payton ile de dolaşan Hamza ve arkadaşlarına Osmanlı şerbeti ikram edildi.

Baba İdris Hakarayan, sünnet merasimi sırasında yöresel oyunlar oynayanların başından gül atılması ile ilgili olarak, "Silah atmak yerine gül atmayı bir sosyal mesaj olarak vermek istedik. Son zamanlarda ülke genelinde atılan silahlarla birçok canlar yandı. Umarım bu tür silahlı eğlenceler son bulur" dedi.

Sünnet düğünü sahibi Hakarayan, şu cümlelerle konuklara teşekkür ederek, "Bugün ki sünnet düğünümüze uzaktan yakından gelen, gelemeyen mesaj ve çiçek gönderen katılımlarıyla bizleri onurlandıran herkese teşekkür ederiz" dedi.(Tİ-EFE)