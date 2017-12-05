Tavşanlı’da grup köy yolu hizmete açıldı

Tavşanlı’ya bağlı Bozbelen köyündeki törene, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Genel Meclisi Başkan Vekili Ramazan Aydemir, Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın, İl Genel Meclisi üyeleri, Tavşanlı Özel İdare Müdürü Necati Derin, daire müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bozbelen Köyü Muhtarı Sadık Kaptan emeği geçenlere teşekkür ederek, "Köylere yapılan bu özel ve güzel hizmetlerin vatandaşa verdiği memnuniyet ve hazzın bir parçası olarak sizleri Bozbelen Köyü’nde ağırlamanın verdiği bahtiyarlıkla ve bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Bu organizasyonda maddi manevi bizlere destek olan Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın ve Tavşanlı İlçe Özel İdare Müdürü Necati Derin’e de ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Bozbelen Köyü Muhtarı Sadık Kaptan’ın ardından kürsüye gelen İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "Ben çalışmalarda prensip olarak öncelikle ülkemizi ve milletimizi temsil eden, 7 düvelle boğuşan, onların karşısında yılmayan Cumhurbaşkanımıza ve ona destek veren aziz milletimize, Cudi’de, Tendürek Dağı’nda, Kuzey Irak’ta bu vatan için seve seve kanlarını dökmeye hazır yiğit vatan evlatlarına ve bölgemizin insanlarına layık olmaya çalışıyoruz. Bu hizmetleri götürürken ana prensibimiz budur" dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı Tavşanlı’nın dünüyle bugününü değerlendirdi, “Fedakar Anadolu halkı hak ettiği hizmetleri alıyor” dedi. Nazlı konuşmasında, "Uzun süredir içinde bulunduğum siyasette, o zamanlardaki Tavşanlı ile şimdiki Tavşanlı arasında fark var. Bunlar gerçekten fedakar Anadolu insanının hak ettiği hizmetlerdi. Bunları yapmak bize nasip oldu. Bugün bu hizmetleri alıyoruz ve maliyeti ne kadar yüksek olsa da köylerimize dahi sıcak asfalt getiriyor olmamız çok önemlidir ve güzel bir hizmettir. Rakımı yüksek olan, yolların engebeli olmasından dolayı buralarda sıcak asfaltın olması dayanıklılığı ve uzun süreli olması açısından da önemlidir” ifadelerini kullandı.

"Bütçemiz 15 yılda 20 kat arttı"

2002 yılında 5 milyon 150 bin TL olan İl Özel İdaresi bütçesinin 2018 yılı için 132 milyon TL olarak belirlendiğini belirten AK

Kütahya’nın önemli imkanlara sahip olduğunu, Tavşanlı’da hizmete sunulan yolun da güzel bir iş birliği örneği olduğundan söz eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, yolun önemine dikkat çekti. Vali Nayir, "Ben 1 buçuk yıldır burada hizmet vermeye çalışıyorum. Devletimiz bu güzel yöreye hizmet etme fırsatı verdiği için öncelikle devletimize teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz bu hizmeti getirmek, sonucunda bir tören olmasını çok fazla istemiyoruz; ama bu törenlerle sizin mutluluğunuzu da paylaşmış oluyoruz. Bizler merkezi yönetimler, yerel yönetimler olarak, tek gayemiz güzel Kütahya’mızda ihtiyaç duyulan hizmetleri en hızlı şekilde vermeye çalışmak. Bize sağlanan imkanlar da bunları gerçekleştirmeyi sağlayacak şekilde. Artık bütçe sıkıntısı yaşayan bir Türkiye’de değiliz. 2016 yılında 7 milyon TL olan KÖYDES ödeneği 2017 yılında 21 milyon TL’ye ulaştı, 3 katı bir KÖYDES ödeneğiyle çalışma imkanı bulduk. İl Özel İdaremizin, KÖYDES’in, köylümüzün, özel sektörün payı olarak düşündüğümüzde güzel bir iş birliği, beraber iş yapma kültürünün de gelişmesine sebep olan bir yola da bugün kavuşmuş olduk. Yol önemli. Eski Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa, "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek ülke bütünlüğü için bile yolun önemli olduğunu söylüyor. Eğitim için önemli, asayiş için önemli, sağlık için önemli, ticaret için, sanayi için önemli. Artık biz ham yoları, stabilize yolları da yol olarak saymıyoruz. Sıcak asfalta geldiğimiz bir dönem içerisinde bizim insanımızın da layık olduğu, araçlarımızı yormayan, ekonomik olarak da bize faydalar sağlayan sıcak asfaltı tercih eder durumdayız” dedi. (Tİ - EFE)