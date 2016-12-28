Tavşanlı’da halı yıkamacılar dernekleşme yolunda

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde halı yıkamacıları dernekleşme yoluna gidiyor.Tavşanlı Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelen ilçedeki halı yıkamacıları sorunları masaya yatırdı.

Halı yıkamacıları olarak birlik oluşturan ve bu birlik ile kaliteyi arttırmak, müşteriye en iyi hizmeti vermek istediklerini belirten Zafer Aksoy, ilçede bu sektörde kaliteyi arttırmak istediklerini ve geleceğe dönük önemli adımlar atmak istediklerini ifade etti.

Aksoy; “ Halı yıkamada kalitenin düşmemesi için metrekaresi 3.50 TL’den aşağıya yıkama yapmayacağız ve bu fiyatın altında yıkama yapanlara itibar edilmemesini rica ediyoruz” diyerek halı yıkamacıların emeklerinin ve haklarının yenmemesi gerektiğini söyledi.

Önümüzdeki günlerde yine ilçedeki tüm halı ve koltuk yıkamacıları ile bir araya gelineceği ifade edilen toplantıda, halı fiyatlarında ise kesinlikle belirlenen fiyattan aşağı yapmayacaklarını belirttiler. (Tİ - EFE)