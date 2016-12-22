Tavşanlı’da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 112 Acil Servis ambulansının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hasta taşıyan 112 Acil Servis ambulansa, hastane yokuşunda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü E.Ş. ile hasta ve refakatçiler E.S. ve M.A., sağlık görevlileri M.Y. ve Ü.K. yaralandı.

Yaralılar, başka bir 112 Acil Servis ambulansı ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.