Tavşanlı'da huzur operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri rutin asayiş kontrollerinin dışına çıkarak farklı noktalarda denetim yapıyor.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan huzur operasyonu sabahın ilk ışıkları ile birlikte tüm giriş çıkışlarda trafik ve asayiş tabanlı olarak başlatıldı. Tüm cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde sıkı bir denetim gerçekleştirildi.

Yapılan operasyon ile birlikte ilçede son bir haftada yapılan yol denetimlerinde 572 araç kontrol edilmiş, 109 araca toplamda yaklaşık 47 bin 150 TL trafik yönünden idari yaptırım uygulandı.

Son bir haftada çok sayıda polisin katıldığı operasyonlarda; yol uygulamalarının yanı sıra ilçede bulunan halkın yoğun olarak bulunduğu bir çok cadde ve sokaklar, parklar ve okul çevrelerinin yaya olarak kontrol edildiği, 14 iş yeri ve 26 mekanın asayiş yönünden denetlendiği, bin 115 kişinin sorgulanmasının yapıldığı bilgisi alındı.

Yapılan sorgulamalarda FETÖ, yaralama, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 9 kişi yakalanarak adli mercilere çıkarıldı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünce; bu tarz kapsamlı denetimlerin, halkımızın huzur ve güvenliği için aratarak devam edeceği belirtildi. (Tİ - EFE)