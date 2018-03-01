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01 Mart 2018 10:59

Tavşanlı’da İsmail Hakkı Benli güven tazeledi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tarım Kredi Kooperatifi seçimi, hizmet binasında üyelerin katılımıyla gerçekleşti.

Tavşanlı’da İsmail Hakkı Benli güven tazeledi

01 Mart 2018 10:59


Gündem maddeleri tek tek oylanarak kabul edilen genel kurulda, yapılan seçimlere tek liste ile giren, İsmail Hakkı Benli dördüncü dönem başkanlığa seçildi.


Dördüncü dönem başkanlığa seçilerek güven tazeleyen İsmail Hakkı Benli, yaptığı açıklamada, kendisini seçen tüm üyelere teşekkür ederek, "4 yıllığına yeniden seçilmemiz bizleri mutlu etti. Yönetim kurulumuz ile birlikte Kooperatif üyelerimize en iyi hizmeti vermeye çalışacağız" dedi.


Seçimler sonrası kısa bir açıklama yapan Benli, "Gayemiz; tüm çiftçilerimize kaliteli bir hizmet sunmaktır. Çiftçimiz ve Tavşanlı İlçemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.” açıklamalarında bulundu. (Tİ - EFE)




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