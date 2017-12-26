Tavşanlı’da jandarma denetimleri sıklaştırdı

Jandarma ekipleri, sorumluluk alanında bulunan ve taşımalı eğitim verilen okullarda öğrenci taşıyan servis minibüslerini tek tek durdurup, öğrencilerin ise emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol edip, araçların evraklarına bakıyor. Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen denetimlerde öğrencilerin daha güvenli bir ortamda okullarına oradan da tekrar evlerine ulaşmasını sağlamak amaçlanıyor.

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan okul servis sürücülerine ise toplamda 5 bin 770 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Ayrıca jandarma ekipleri, sorumluluk alanındaki 9 internet cafe, 13 kahvehane, 15 umuma açık yer, 18 okul ve çevresinde denetim ve kontrollerde bulundu. Bu kontrollerde 450 kişi sorgulanırken, 31 okul servisine cezai işlem gerçekleştirildi.Uyuşturucu madde kullanımını engellemek maksadıyla da okul müdürleri ile görüşmeler yapıldı ve Okul çevreleri kontrol edilerek metruk yerler kontrol edildi. (Tİ - EFE)