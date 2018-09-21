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Tavşanlı'da kaçak tütün operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 8 ayrı iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 8 ayrı iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Gerçekleştirilen operasyonda 6 iş yerinde suç unsuru taşıyan 120 kilogram kıyılmış tütün, 10 bin 672 adet satışa hazır makaron, 4 bin 250 adet çarşaf, çok sayıda tütün sarma makinesi ele geçirildi.


İşyeri sahipleri ifadeleri alınarak her birine 12 bin TL idari para cezası kesildiğini belirtildi.

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