Tavşanlı'da kaçak tütün operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 8 ayrı iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 6 iş yerinde suç unsuru taşıyan 120 kilogram kıyılmış tütün, 10 bin 672 adet satışa hazır makaron, 4 bin 250 adet çarşaf, çok sayıda tütün sarma makinesi ele geçirildi.

İşyeri sahipleri ifadeleri alınarak her birine 12 bin TL idari para cezası kesildiğini belirtildi.