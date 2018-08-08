Tavşanlı’da ot yangını

Olay Tavşanlı ilçesi Balıkesir Karayolu Meslek Yüksek Okulu yanında bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurumuş otlar bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm araziyi kaplarken Üniversitenin güvenlik güçleri tarafından itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri boş arazideki ve Meslek Yüksek Okulu kantini bahçesinde yangına müdahale etti.

Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. (Tİ - EFE)