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08 Ağustos 2018 15:24

Tavşanlı’da ot yangını

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu yanında bulunan boş bir arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tavşanlı’da ot yangını

08 Ağustos 2018 15:24


Olay Tavşanlı ilçesi Balıkesir Karayolu Meslek Yüksek Okulu yanında bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurumuş otlar bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm araziyi kaplarken Üniversitenin güvenlik güçleri tarafından itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri boş arazideki ve Meslek Yüksek Okulu kantini bahçesinde yangına müdahale etti.


Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. (Tİ - EFE)




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