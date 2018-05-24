Tavşanlı’da ray hırsızlığı iddiası: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir güzergahı Sorkun Mevkii’nde demiryolu üzerinden tren raylarının çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay mahalleni intikal eden jandarma ekipleri, tren raylarının yüklü olduğu belirlenen 4 araçta arama yaptı. Araçlarda bir ton 100 kilo ağırlığında ray ele geçirildi.

Şüpheliler, N.O., Y.O., Y.H., K.E., İ.T., A.K., A.E. ve Y. U. isimli şahıslar gözaltına alırken, çalıntı ray ve travers bağlantı malzemeleri TCDD yetkililerine teslim edildi.

Olayda kullanılan araçlara toplamda 5 bin 567 TL trafik para cezası kesilerek, yedi emin deposuna teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (Tİ - EFE)