Tavşanlı’da sahalara inceleme

Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, ASKF Kütahya Başkanı Murat Cengiz, Futbol İl Temsilcisi ASKF Kütahya Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Şentürk, ASKF Başkan Yardımcısı Celalettin Altay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tesisler sorumlusu Tuna Çelik, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Mehmet Demiralp, Tavşanlı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Semih Çelikten ve sahanın yapımını gerçekleştiren firma yetkilisi sahaların son durumu hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Tesislerde soyunma odaları, mescit, tuvaletler, hakem odaları, kafeterya, seyirci ve takımlar için otopark alanları, futbolcuların ısınma alanları, tesislere giriş çıkış alanları için ortak karar alındı.

Karakova tesislerindeki çalışmaların Eylül ayı içerisinde sona ereceği firma yetkilisi tarafından belirtildi. (Tİ - EFE)