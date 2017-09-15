Tavşanlı’da Spor Güvenlik Toplantısı’nda önemli kararlar alındı

Bölgesel Amatör Lig’de, Tavşanlı Ada Stadı’nda 24 Eylül’de yapılacak TKİ Tavşanlı Linyitspor- Moymulspor karşılaşmasıyla ilgili ve daha sonraki Ekim ayı içerisinde oynanacak karşılaşmalar için güvenlik önlemlerinin belirlenmesi amacıyla toplantı yapıldı.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, maçlarla ilgili güvelik kararları alındı.

Ada stadındaki ilk karşılaşma Tavşanlı ilçe takımlarından TKİ Tavşanlı Linyitspor ile Moymulspor arasında yapılacak olması nedeniyle toplantının ana gündem maddesi bu oldu.

TKİ Tavşanlı Linyitspor ile Moymulspor’un karşılaşmasında A ve B tribünü ev sahibine ayrılırken C tribünü yani kapalı kale arkasının misafir takıma ayrılması kararlaştırıldı.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özden, Emniyet Müdürü Turgay Temel, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ahmet Peltik, İlçe Spor Müdürü Mehmet Demiralp ve diğer komisyon üyeleri katıldı.

Linyitspor Kulüp Başkanı Nizammettin Düzgün, Moymulspor Kulüp Başkanı İbrahim Sarızeybek de toplantıda yer aldı. (Tİ - EFE)