Tavşanlı’da şüpheli kutu fünye ile patlatıldı

Patlatılan kutunun boş boya kutusu olduğu anlaşıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Fahri Ergun Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir ortaokul yanındaki cadde üzerinde bırakılan kutuyu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatıp güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek kutuya fünye yerleştirdi.

Polis ekipleri tarafından yapılan uyarıların ardından, kutu fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Kutunun boş boya kutusu olduğu anlaşıldı.

Patlatmanın ardından okul pencerelerine çıkan öğrenciler polisi alkışladılar.

Patlatmanın ardından kısa bir süre sonra cadde yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı. (Tİ - EFE)