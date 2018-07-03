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03 Temmuz 2018 11:00

Tavşanlı’da süs tavukları mezat alanı açıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ilk kez düzenlenen Tavşanlı Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği’nin mezatı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Tavşanlı’da süs tavukları mezat alanı açıldı

03 Temmuz 2018 11:00


Tavşanlı’ da ilk defa gerçekleştirilen bu programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yurdun her yerinden getirilen farklı türdeki süs tavukları açık arttırma usulü ile satıldı.


Beyköy halı sahasında ilçede ilk defa düzenlenen değişik türdeki süs tavuklarının satışa sunulması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Açılış programında Beyköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Özkan, Bursa, Uşak illeri Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Dernek yetkilileri, Tavşanlı Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Abdullah Şahin de katılımcılar arasındaydı.


Tavşanlı Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği tarafından Beyköy Mahallesinde yurdumuzun çeşitli illerinden yüzlerce katılımcının yer aldığı programda değişik türdeki süs tavukları satışa sunuldu. Çeşit çeşit tavuğun görücüye çıktığı açık arttırmada vatandaşlar, ilk defa gördüğü farklı türdeki tavukları ilgiyle izledi. Yurdun farklı yerlerinden getirilen tavuklar açık arttırma usulü ile satıldı. İlk defa böyle bir etkinliği ev sahipliği yapan Tavşanlılar süs tavuklarına büyük ilgi gösterdi.


Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dernek kuruluşunda katkıda bulunanlara hediye takdiminde bulunması ile başladı. Açılış konuşmalarında mahalle sakinlerinden Davut Bağsar hoş geldin konuşması ile kendilerinin de Atlı spor derneği oluşumunun içerisinde olduklarını belirtti.


Tavşanlı Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Dernek Başkanı Süleyman Dinsever ise, katılımcılara teşekkür ederek bundan sonra ilk etapta her hafta pazar günü saat 20.00’da bir araya gelineceğini ifade etti.


Düzenlenen mezatta ise en dikkat çekici konu 12 adet Blek Moblet Bırahma yumurtasının 700 TL’ye satılması idi. (Tİ - EFE)




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