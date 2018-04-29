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29 Nisan 2018 18:13

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

29 Nisan 2018 18:13


Kaza, Tavşanlı ilçesi Demirbilek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demirbilek Köyünden Tunçbilek Beldesi istikametine gitmekte Sadettin Kandemir yönetimindeki 43 AAF 396 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Sadettin Kandemir, eşi Emine Kandemir ve Mehmet Böcekçi yaralandı.


Yaralılar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına alındı.


Yarlılardan sürücü Sadettin Kandemir’in eşi Emine Kandemir doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (Tİ - EFE)




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