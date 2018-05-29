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29 Mayıs 2018 00:27

Tavşanlı’da trafik kazası 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tavşanlı’da trafik kazası 1 yaralı

29 Mayıs 2018 00:27


Kaza, Tavşanlı-Balıkesir karayolu Üniversite Kavşağı’nda meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı’dan Balıkesir istikametine gitmekte olan Halil D. idaresindeki 43 HF 403 plakalı otomobil ile İsmail D. yönetimindeki 43 HY 152 plakalı araç çarpıştı.


Kazada, sürücü İsmail D.’nin kullandığı araçta bulunan 2 yaşındaki Eşref D. yaralandı.


Yaralı, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.


Yaralının durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi. (Tİ -EFE)




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