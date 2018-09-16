Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan Hasan Hüseyin Gökmen idaresindeki 43 AAL 230 plakalı otomobil ile Mustafa Şenol yönetimindeki 43 UU 959 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Hasan Hüseyin Gökmen'in kullandığı otomobilde bulunan Nezahat Gökmen yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesinden sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.