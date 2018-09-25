Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Cihan Polat (25) yönetimindeki 06 EG 106 plakalı otomobil ile Celil Dalar (25) idaresindeki motosikletin çarpışması sonucu trafik kaza meydana geldi.Kazada, motosiklet sürücüsü Celil Dalar yaralanarak 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (Tİ - EFE)