Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yoldan çıkan tırın meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yoldan çıkan tırın meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Elmaağacı Köyü ile Derbent Köyü arasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Sedat A. yönetimindeki plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.
Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Süleyman U. isimli kişi yaralandı.
Yaralı 112 Acil servisi ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.
Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.