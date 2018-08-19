Tavşanlı’da trafik kazası: 13 yaralı

Tavşanlı ilçesi Balıköy Beldesi - Simav karayolunda seyir halindeki otobüsün yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Kaza, Balıköy - Simav karayolu 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıköy istikametinden Simav ilçesi istikametine gitmekte olan Bülent Bozkurt yönetimindeki 34 JR 3189 plakalı otobüs, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Bülent Bozkurt ve araçta yolcu olarak bulunan Ali Osman Kösem, Güldene Bozkurt, Mehmet Ali Can, Azra Kösem, Zelike Kösem, Kudret İlci, Fahri İlci, Melike İlci, Gülten İlci, Neslihan İlci, Gülhan Kuzu, Ömer Faruk Kuzu yaralandılar.

Yaralılar, Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipler ve Jandarmanın da yardımı ile otobüsten çıkartılarak ambulansla Harmancık Devlet Hastanesi ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.