Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Kaza Tavşanlı ilçesi Subaşı Mahellesi Ekrem Ödemiş Bulvarında meydana geldi. Tavşanlı ilçe merkezinden Çukurköy Mahallesi istikametine giden B.B. (44) yönetimindeki 43 FN 119 plakalı otomobil, Cennet Sokak üzerinden gelen M.K. (48) idaresindeki 43 S 2037 plakalı servis aracı ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü B.B. ile aynı araçta bulunan G.B. (15) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. (Tİ -EFE)