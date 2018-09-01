Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 11:42

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

01 Eylül 2018 11:42


Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu Kayıköy Kavşağı’nda meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Kütahya’dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan Mustafa T. idaresindeki 43 SH 765 plakalı otomobil ile Kayı Köy istikametinden dönüş yapan Özel bir sürücü kursu kursiyeri Remziye Ş. idaresindeki 43 UY 681 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada, sürücü Mustafa T. ile aynı araçta bulunan N.B. ve C.T. yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. (Tİ - EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç