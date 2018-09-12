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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç yoldan çıkarak bir işyeri duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç yoldan çıkarak bir işyeri duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Tavşanlı Durak Mahallesi Tunçbilek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi istikametinden şehir merkezine gitmekte olan Süleyman Akbulut yönetimindeki 43 AAH 748 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak bir eczanenin duvarına çarptı.Kazada, sürücü Süleyman Akbulut ve aynı araçta bulunan babası Ali Akbulut yaralandılar.


Yaralılar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. (Tİ - EFE)

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