Tavşanlı'da trafik kazası, 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Kütahya karayolu Şahmelek mevkiinde meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan M. Y. idaresindeki 43 ZD 284 plakalı otomobil ile aynı istikamete gitmekte olan K. E. idaresindeki 43 SD 598 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücülerden M.Y. ile aynı araçta bulunan S.Y. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (Tİ - EFE)