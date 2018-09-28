Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı Çevre yolu Moymul Mahallesinde meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan Selim Ş. idaresindeki 16 AL 964 plakalı otomobil ile Erhan B. yönetimindeki 43 U 7520 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Selim Ş. ile aynı araçta bulunan Suzan Ş. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (Tİ - EFE)