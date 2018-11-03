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Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde öğrenci servisi ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 öğrenci 1 şoför yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenci servisi ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 öğrenci 1 şoför yaralandı.


Kaza, Tavşanlı- Kuruçay karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Kuruçay beldesinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Ömer Ç. (34) idaresindeki 06 R 5402 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Nuri S. yönetimindeki yol kenarında duran 43 S 2139 plakalı öğrenci servisine çarptı.


Kazada, sürücülerden Ömer Ç. ile öğrenci servisinde bulunan Hamid A. (10) ve Muharrem Ç. (11) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (Tİ - EFE)

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