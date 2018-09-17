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Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Tavşanlı - Domaniç karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı istikametinden Tunçbilek Beldesi istikametine gitmekte olan Hasan Şeker yönetimindeki 43 US 054 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Hasan Şeker ve aynı araçta bulunan Zeynep Şeker, Hayriye Havuk ve Berat Şeker yaralandı.


Yaralılar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. (Tİ -EFE)

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