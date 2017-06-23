Tavşanlı’da trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu Adliye Kavşağı’nda meydana geldi. Kütahya’dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan Hasan Ç. (44) idaresindeki 43 U 7113 plakalı otomobil ile Mustafa Y. (40) yönetimindeki 43 UY 622 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Hasan Ç. ile aynı araçta bulunan 1 yaşındaki Ömer Ç., İclal Ç. (14), Ayla Ç. (43), Ebrar Ç. (19) ile diğer araçta bulunan Yunus Y. (20) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (Tİ - EFE)