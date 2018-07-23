Tavşanlı’da trafik kazası: 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Tavşanlı - Kütahya karayolu 15. kilometresinde meydana geldi.

Kütahya’dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan Himmet Y. yönetimindeki 43 UZ 668 plakalı otobüs, Ahmet C. idaresindeki 54 DU 668 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. (Tİ - EFE)