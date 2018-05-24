Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Tunçbilek beldesinde ikamet eden ve uyuşturucu madde imal ve ticareti işi ile uğraştıkları yönünde bilgi elde edilen E. K. ve S. Y. isimli kişiler Bursa’nın İnegöl ilçesinden temin ettikleri esrar ve sentetik uyuşturucu hapları bir otomobil ile satmak için Tunçbilek beldesine getirecekleri ihbarı alındı. İhbarı değerlendiren Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanı Tuğrul Demiryürek komutasında, Demirbilek Mahallesi’nde durdurulan araç ile içerisinde bulunan sürücü E. K. ile yolcu olarak bulunan S. Y. isimli kişilerin üzerinde yapılan aramada iki parça alüminyum folyoya sarılı 30 gram esrar ve 17 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yakalanan E.K.’nin evinde yapılan aramada 2 adet kurusıkı tabanca ve S. Y.’nin evinde yapılan aramada ise ruhsatı ibraz edilememiş 1 av tüfeği ile 59 adet kartuş ele geçirildi.

Ele geçen malzemeler ile ilgili olarak 2 bin 92 TL idari para cezası, olayda kullanılan otomobile de Tavşanlı Jandarma Trafik ekiplerince toplam 540 TL trafik cezası kesilerek trafikten men edildi.

Şüpheliler E.K. ve S.Y.’nin çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.