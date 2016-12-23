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23 Aralık 2016 12:57

Tavşanlı’da yapılan Oryantiring Şampiyonası ilgi gördü

Tavşanlı’da yapılan Oryantiring Şampiyonası ilgi gördü

23 Aralık 2016 12:57

Oryantiring il birinciliği yarışmaları, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirildi.
Tavşanlı İlçesi Ömerbey Mahallesi’nde gerçekleştirilen Oryantiring Yarışmasında, okulları adına yarışan 185 öğrenci kıyasıya mücadele etti.
Ellerinde harita yardımı ile hedefleri ararken sporcular Ömerbey Mahallesi’ni de tanıma imkanı buldular.
Yarışmaya katılan sporcular oldukça zevkli bir mücadele olduğunu ileri sürerken her gencin bu yarışmalara katılmasında fayda olacağını ifade ettiler.
Yarışma ile ilgili bilgi veren Oryantiring Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi Ali Sarı, "Yarışmalara katılım oldukça iyi oldu. Sporcularımız çeşitli kategorilerde mücadele etti. 185 sporcumuz yarışmalara katıldı. Harita yardımı ile hedefleri en kısa sürede ulaşan sporcular okulları adına takım olarak derecelere giriyor. Yarışmaya iştirak eden tüm okullarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ederken, dereceye giren ekipleri ve sporcuları kutluyorum" dedi. (Tİ - EFE)



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