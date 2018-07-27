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27 Temmuz 2018 11:48

Tavşanlı’da Yaz Okulları’na ilgi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki yaz okulları ilgi görüyor.

Tavşanlı’da Yaz Okulları’na ilgi

27 Temmuz 2018 11:48


Akıncılar Spor Kulübü’nün Spor Okulları projesi kapsamında futbol , basketbol, voleybol, erkek yüzme , bayan yüzme, jimnastik, bayan futsal, buz pateni, masa tenisi ve oryantiring branşlarında bu yıl büyük atılım ile hizmet veriyor.


Kursların ilk bölümü 17 Ağustos itibariyle tamamlanacak. Şu ana kadar Futbola 65, basketbola 22, jimnastik alanında 15, yüzme branşında 40, bayan futsal 16, toplamda 158 öğrenci kayıt oldu.


Okulların açılmasıyla tekrar derslerin başlayacağını söyleyen Kulüp Başkanı Ahmet Göktürk, "Okulların açılmasıyla derslerimiz başlayacak olup yıl boyunca kurslarımız devam edecektir. Spor Okulları bazında açılan bu sayıda ki branş ile şuan il bazında tek spor kulübü olarak Akıncılarspor vardır. Burada ki ana amacımız geleceğimiz olan çocuklarımızın gelecek nesillere daha sosyal bir şekilde yetişmelerini sağlamak olacaktır. Çocuklarımızı evde tablet, bilgisayar oyunlarının başından kaldırarak a sosyal olarak yetişmelerinin önüne geçmek istiyoruz. Ayrıca misyonumuz gereğince çocuklarımıza Akıncılar ruhunu katarak inançlı, ahlaklı, zeki ve çevik çocuklar olarak yetiştirmek olacaktır" dedi. (Tİ - EFE)




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