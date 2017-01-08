Tavşanlı’daki çatı yangını korkuttu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Ada Mahallesinde bulunan Mehmet Ali Tamir’e ait 3 katlı bir evin çatısında akşamüstü henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılırken ev sahibinin haber vermesi ile Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi.

4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak çevredeki evlere sıçramadan engellendi. Can kaybının yaşanmadığı yangında 1 kişi dumandan etkilenerek Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Osmangazi Elektrik A.Ş.’ye bağlı görevliler olay yerine gelerek elektrik direğinden akımı kesti. Yangında maddi hasar oluşurken polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.