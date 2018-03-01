Tavşanlı’daki maçlara misafir takımların seyircisi alınmayacak

Bölgesel Amatör Lig’de, Kütahya’nın ilçesi Tavşanlı Ada Stadı’nda 4 Mart 2018 tarihinde oynanacak Moymulspor-Kütahyaspor karşılaşmasıyla ilgili ve daha sonraki günlerde Linyitspor’un da oynayacağı karşılaşmalar için güvenlik önlemlerinin belirlenmesi amacıyla toplantı yapıldı.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, maçlarla ilgili güvelik kararları alındı.

Ada stadındaki ilk karşılaşma Moymulspor ile Kütahyaspor arasında yapılacak olması nedeniyle toplantının ana gündem maddesi bu oldu.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özden, Emniyet Müdürü Turgay Temel, İlçe Jandarma Komutan Tuğrul Demiryürek, İlçe Spor Müdürü Mehmet Demiralp ve diğer komisyon üyeleri katıldı.

Linyitspor Kulüp Başkanı Nizammettin Düzgün, Moymulspor Kulüp Başkanı İbrahim Sarızeybek de toplantıda yer aldı.

Moymulspor - Kütahyaspor , TKİ Tavşanlı Linyitspor - DPÜ Spor, Moymulspor - Feriköyspor maçlarının rakip taraftarına ilçe spor güvenlik kurulu tarafından giriş yasağı kararı alınırken, Moymulspor - Kütahyspor karşılaşmasının da TFF’den alınan karar nedeniyle seyircisiz oynayacağı belirtildi.

Seyircisiz oynanacak maçta Moymulspor’un hatıra bileti bastırdığı ve Moymul Federaller taraftar grubunun takıma destek olmak için Ada stadı çevresinde toplanacağı bilgisi edinildi. (Tİ - EFE)